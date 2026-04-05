إعلان

جامعة بنها تحصد الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية للسباحة

كتب : أسامة علاء الدين

10:32 م 05/04/2026

الطالب محمد إسماعيل كامل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حصول الطالب محمد إسماعيل كامل، المقيد ببرنامج (BIS) - المستوى الأول بكلية التجارة بالعبور، على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجمهورية للسباحة، التي نظمها الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشا.

تفاصيل البطولة والأداء المتميز

نجح الطالب محمد إسماعيل في منافسات سباقي 50 متر و100 متر حرة، متفوقًا على المشاركين من الجامعات الأخرى، ما مكنه من حصد الميدالية الفضية بعد أداء متميز ومنافسة قوية.

دعم الجامعة للأنشطة الطلابية

وجه رئيس الجامعة التهنئة للطالب على هذا الإنجاز الرياضي، مؤكدًا حرص جامعة بنها على دعم الأنشطة الطلابية ورعاية المواهب، وتنمية قدرات الطلاب المختلفة، بما يعزز روح المنافسة والشغف الرياضي بين الشباب الجامعي.

رسالة تشجيعية للطلاب

أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بالإنجازات الرياضية للجامعة، مشددًا على أهمية الرياضة في تنمية المهارات البدنية والذهنية للطلاب، مع توفير البيئة الملائمة لتحقيق التفوق في مختلف المجالات الأكاديمية والرياضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

إعلان

