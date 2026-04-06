كشفت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن ترتيب الأب في قانون الحضانة المصري الحالي يأتي في المركز الـ16 بعد الأم والجدات والخالات والعمات والأخوات، متسائلة عن عدالة هذا الترتيب.

وقالت النائبة فاطمة عادل، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن فكرة أن تشاهد ابنتها ساعتين فقط في الأسبوع تعني أن وقت مشاهدة القرد في جنينة الحيوانات قد يكون أطول من الوقت المخصص لرؤية ابنها.

من جانبه، قال النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب، إن سن الحضانة الحالي يعتبر "رمانة الميزان" لاستقرار الأسرة، مشيرا إلى أن السن كان يتراوح بين 7 إلى 9 سنوات في قانون 85، أما اليوم فيصل إلى 15 سنة مما يحرم الطفل من أبيه طوال هذه الفترة.

وأشار إلى أن منع الطفل من وجود أبيه وهو على قيد الحياة يعني "يتيم" الطفل، متسائلا: "أي عدالة تخلينا نفرق بين أب وأم؟"، مؤكدا أن الطفل سيخرج غير سوي وينعكس ذلك على المجتمع بأكمله.

وشدد النائبان على ضرورة تعديل قانون الحضانة ليتوافق مع أنظمة الاستضافة المتبعة في معظم دول العالم، حيث يقضي الطفل أسبوعا مع أبيه وأسبوعا مع أمه، مؤكدين أن الطفل ليس ناتجا ثانويا للزواج بل هو الحصاد الحقيقي لأي أسرة.