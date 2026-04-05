فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج

وصل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى مسجد الشهيد بقرية دنديط مركز ميت غمر، للمشاركة في أداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان المهندس حسام صادق، الذي استشهد إثر تعرضه لشظايا نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية لصاروخ في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

حضور محافظ الدقهلية وقيادات بتروجيت

رافق وزير البترول اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالإضافة إلى قيادات من شركة بتروجيت، حيث استقبله المحافظ فور وصوله للمسجد لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفقيد.

توافد الأهالي وأقارب الشهيد

توافد المئات من أهالي قرية دنديط لأداء صلاة العشاء داخل المسجد، فيما وصل آخرون من أقارب الشهيد في انتظار الجثمان القادم من مطار القاهرة الدولي على متن الطائرة القادمة من أبوظبي، للمشاركة في مراسم التشييع وتقديم واجب العزاء.