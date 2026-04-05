محافظ الدقهلية ينعي "شهيد الغربة": فقدنا نموذجًا في الإخلاص والتفاني (صور)

بعد الحصر النهائي.. ارتفاع ضحايا حادث صحراوي سوهاج لـ5 وفيات وإصابة سيدة

قبل شم النسيم.. ضبط كميات من الفسيخ الفاسد في حملة بالمنيا

نظم فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، برنامجًا تدريبيًا متقدمًا بعنوان "مكافحة العدوى وآليات ترصد العدوى المكتسبة" بمجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور، وذلك ضمن جهود تعزيز سلامة المنشآت الصحية.

يأتي البرنامج تحت إشراف الدكتور محمد عبدالهادي، مدير فرع الهيئة بالمحافظة، وبمتابعة توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

فئات المستهدفين ومنسقي البرنامج

تم تنسيق البرنامج من قبل الدكتورة إسراء شاهين، تحت إشراف الدكتورة يمنى عبدالرحمن، مدير إدارة التدريب بالفرع.

واستهدف التدريب منسقي مكافحة العدوى، وتمريض التعقيم، ومشرفي أقسام التعقيم بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة وتحقيق الاستفادة القصوى لجميع المشاركين.

ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي

نفذت التدريب الدكتورة عزيزة رجب، مدير إدارة مكافحة العدوى، التي ركزت على ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي من خلال سيناريوهات واقعية، ما يمكّن المشاركين من اكتساب مهارات عملية للتعامل مع العدوى المكتسبة واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية عند الحاجة.

تطبيق التدريب داخل بيئة العمل اليومية

أكد الدكتور محمد عبدالهادي أن التدريب صُمم لتزويد المشاركين بالمعرفة العملية والنظرية الضرورية لتعزيز سلامة إجراءات التعقيم وترصد العدوى المكتسبة وإدارة المخاطر المرتبطة بها، مع التركيز على التطبيق الواقعي داخل بيئة العمل اليومية.

محاور البرنامج الرئيسية

شمل البرنامج عدة محاور رئيسية، منها سلامة التعقيم، وترصد العدوى وإدارة المخاطر، وتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية الكوادر الصحية والمنتفعين، وتطبيق المعايير العالمية للسلامة داخل المنشآت الصحية.

تعزيز جاهزية الكوادر الصحية

جاء تنفيذ البرنامج ضمن استراتيجية فرع الهيئة بجنوب سيناء لتعزيز جاهزية الكوادر الصحية، وتمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات في مكافحة العدوى، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة وحماية المنتفعين والفرق الطبية على حد سواء، بما يعكس التزام الهيئة بالمعايير الدولية للسلامة والجودة الصحية.