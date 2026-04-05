"خناقة انتهت بجريمة".. مقتل شاب في مشاجرة بمدينة تلا بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:18 م 05/04/2026

مستشفى تلا العام

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الأحد، إثر مشاجرة وقعت بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي، فيما تواصل الجهات المختصة جهودها لكشف تفاصيل الحادث.

نقل الجثمان إلى المستشفى

استقبلت مستشفى تلا العام جثمان الشاب "أحمد.ع.ا"، 41 عامًا، عقب الواقعة، حيث جرى إيداعه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تحقيقات لكشف الملابسات

تكثف الأجهزة المعنية من تحرياتها للوقوف على ملابسات المشاجرة، وتحديد المسؤول عن ارتكاب الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

