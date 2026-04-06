واشنطن (أ ش أ)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن "ميليشيات مرتبطة بإيران استهدفت دبلوماسيين ومنشآت أمريكية في العراق في هجومين وقعا ليلًا، في ظل استمرار الحرب الأمريكية مع إيران".

وأضاف المتحدث في بيان الأحد، "إنه في خضم هذه الهجمات الإرهابية الشنيعة على بعثتنا الدبلوماسية، حثثنا الحكومة العراقية مرارًا وتكرارًا على الوفاء بمسؤوليتها فورًا لوقف الهجمات على المنشآت الأمريكية ومنع الميليشيات الإرهابية من استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات".

وقال البيان: "لن نتردد في الدفاع عن موظفينا ومنشآتنا إذا عجزت الحكومة العراقية عن الوفاء بالتزاماتها".

ولم يحدد المتحدث المواقع الدقيقة للهجمات.

وكما أفادت القناة، فقد تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية العامة الأمريكية في أربيل ومركز الدعم الدبلوماسي في بغداد لهجمات متكررة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الهجمات التي استهدفت منشآتها الدبلوماسية في العراق.