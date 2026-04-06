الخارجية الأمريكية: استهداف دبلوماسيين ومنشآت أمريكية في العراق

كتب : مصراوي

12:37 ص 06/04/2026

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن (أ ش أ)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن "ميليشيات مرتبطة بإيران استهدفت دبلوماسيين ومنشآت أمريكية في العراق في هجومين وقعا ليلًا، في ظل استمرار الحرب الأمريكية مع إيران".

وأضاف المتحدث في بيان الأحد، "إنه في خضم هذه الهجمات الإرهابية الشنيعة على بعثتنا الدبلوماسية، حثثنا الحكومة العراقية مرارًا وتكرارًا على الوفاء بمسؤوليتها فورًا لوقف الهجمات على المنشآت الأمريكية ومنع الميليشيات الإرهابية من استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات".

وقال البيان: "لن نتردد في الدفاع عن موظفينا ومنشآتنا إذا عجزت الحكومة العراقية عن الوفاء بالتزاماتها".

ولم يحدد المتحدث المواقع الدقيقة للهجمات.

وكما أفادت القناة، فقد تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية العامة الأمريكية في أربيل ومركز الدعم الدبلوماسي في بغداد لهجمات متكررة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الهجمات التي استهدفت منشآتها الدبلوماسية في العراق.

وزارة الخارجية الأمريكية حرب إيران الشرق الأوسط إيران وأمريكا العراق الخارجية الأمريكية

تأخر الشهرة وعين سحرية والسقا..أبرز تصريحات باسم سمرة في صاحبة السعادة
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
