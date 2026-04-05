بالصور.. الملك أحمد فؤاد الثاني يصل أسوان والمحافظ يستقبله بالمطار

كتب : إيهاب عمران

10:53 م 05/04/2026
    الملك أحمد فؤاد الثانى مع محافظ أسوان
    محافظ أسوان يستقبل الملك أحمد فؤاد الثانى بالمطار
    الملك أحمد فؤاد الثانى ومرافقيه مع محافظ أسوان

استقبل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الملك أحمد فؤاد الثاني، يرافقه نجله الأمير محمد علي، والوفد المرافق لهما، وذلك لدى وصولهم إلى مطار أسوان الدولي.
وجاء الاستقبال بحضور اللواء طيار شريف حسن، نائب مدير مطار أسوان الدولي.

ترحيب رسمي وإشادة بالزيارة

أعرب محافظ أسوان عن ترحيبه بهذه الزيارة، مؤكدًا اعتزازه وأهالي المحافظة باستقبال هذه القامة التاريخية، والتي تعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها أسوان كوجهة سياحية وثقافية ذات طابع عالمي.

الزيارة تدعم السياحة في أسوان

أشار المحافظ إلى أن هذه الزيارة تمثل إضافة مهمة لدعم الحركة السياحية، وتسهم في تعزيز الصورة الذهنية لمحافظة أسوان كإحدى أبرز المقاصد السياحية في مصر والعالم، لما تتمتع به من مقومات فريدة تجمع بين الطبيعة الخلابة والتاريخ العريق.

تمنيات بإقامة مميزة

كما أعرب المحافظ عن تمنياته للملك أحمد فؤاد الثاني ومرافقيه بقضاء أوقات ممتعة داخل "عروس المشاتي"، والاستمتاع بما تزخر به من معالم ومزارات سياحية وأثرية تعكس عراقة الحضارة المصرية وأصالة الجنوب.

أحمد فؤاد الثاني مطار أسوان الدولي محافظ أسوان

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد
"خائن ومحتال".. انتفاضة شعبية في شمال إسرائيل ضد نتنياهو

