المنيا - جمال محمد:

استأنفت لجان الاقتراع بمحافظة المنيا عملها بعد فترة الراحة التي استمرت لمدة ساعة كاملة، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين.

واصلت اللجان الانتخابية في مختلف مراكز المحافظة استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط تواجد أمني مكثف وتسهيلات شاملة لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وتظهر الصور الإقبال الواضح من المواطنين، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي تُسهل حركة الدخول والخروج، في أجواء ديمقراطية تعكس وعي الناخبين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

ويخوض الناخبون في محافظة المنيا هذا الاستحقاق الدستوري وسط استعدادات مكثفة، حيث يبلغ عدد من يحق لهم التصويت 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا وناخبة، موزعين على 469 مقرًا انتخابيًا تضم 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تحت إشراف قضائي وتأمين أمني من الشرطة المدنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.