محافظ الدقهلية: وعي الناخبين يُزين مشهد التصويت في الشيوخ 2025 - صور

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الإثنين، جولة تفقدية لعدد من اللجان الانتخابية، لمتابعة سير أعمال التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مدرستي "بن لقمان الإعدادية" و"الملك الكامل الثانوية"، حيث اطمأن على انتظام العملية الانتخابية وتوافر كافة التيسيرات اللازمة للناخبين منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع.

وشدد المحافظ على أهمية توفير أعلى درجات الانضباط داخل وحول المقار الانتخابية، موجّهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني الدائم والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والصحية، لضمان خروج العملية الانتخابية في أبهى صورها.

وأكد المحافظ أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة تعمل بكفاءة عالية وتحت إشراف قضائي كامل، مشيدًا بوعي المواطنين الذين حرصوا على المشاركة، مشيرًا إلى أن المشاركة الإيجابية واجب وطني وحق دستوري.

وقال اللواء طارق مرزوق: "إن الدولة وفّرت جميع الإمكانات اللازمة لتسهيل عملية التصويت، من تجهيز اللجان وتوفير مظلات وأماكن انتظار لكبار السن، وكراسي متحركة لذوي الهمم، إلى جانب خطة تأمين طبي ووقائي، ومصادر كهرباء بديلة، مع متابعة لحظية من غرف العمليات".

ودعا محافظ الدقهلية المواطنين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، معتبرًا ذلك رسالة دعم قوية للمسار الديمقراطي. كما أشاد بدور الشباب في نشر التوعية، مؤكّدًا أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول لبناء الوطن.

وأشار المحافظ إلى أن المرأة المصرية تثبت كل يوم وطنيتها ومكانتها، مؤكدًا أن مشاركتها الكثيفة اليوم تُعد نموذجًا للوعي والمسؤولية، مضيفًا: "ما شاهدته اليوم داخل لجان الانتخابات لا يمكن وصفه بالكلمات، والصور خير شاهد".

وأوضح اللواء طارق مرزوق، أن الدولة حريصة على تلبية احتياجات المواطنين في جميع المجالات، لافتًا إلى أن الظروف الإقليمية الحالية تفرض علينا جميعًا التكاتف خلف القيادة السياسية، مؤكدًا دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرة التنمية.

كما شدد المحافظ على أن متابعة الانتخابات لا تعطل تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار العمل بكفاءة في المراكز التكنولوجية ومختلف القطاعات، بالتوازي مع وجود فرق عمل بغرف العمليات والميدان لمتابعة الانتخابات وتذليل أي عقبات.

يُذكر أن أعمال التصويت تُجرى داخل 656 مقرًا انتخابيًا يضم 723 لجنة فرعية، تحت إشراف 723 مستشارًا. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في محافظة الدقهلية 4 ملايين و674 ألفًا و726 ناخبًا وناخبة، لاختيار 6 مرشحين بالنظام الفردي من بين 22 مرشحًا، بالإضافة إلى القائمة التي تضم 7 مقاعد، ليكون إجمالي عدد مقاعد الدقهلية في مجلس الشيوخ 13 مقعدًا.