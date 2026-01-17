إعلان

65 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ (صور)

كتب : إسلام عمار

09:56 ص 17/01/2026
  أولياء الامور
  • عرض 5 صورة
    أولياء الامور
  • عرض 5 صورة
    خلال تواجد أولياء الأمور
  • عرض 5 صورة
    جانب من تواجد أولياء الامور
  • عرض 5 صورة
    أثناء تواجد أولياء الأمور والطلاب

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تشهد مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025–2026، وسط تأمين مكثف من رجال الشرطة بمديرية أمن كفر الشيخ.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أن 65 ألفًا و332 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، موزعين على 350 لجنة امتحانية داخل 13 إدارة تعليمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات اليوم في مواد اللغة العربية، والإملاء، والخط، على فترتين.

وكلف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بالتنسيق الكامل بين غرفة عمليات المديرية المختصة بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الالتزام الكامل باللوائح والقواعد المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والتصدي بحزم لأي محاولات من شأنها تعكير صفو الامتحانات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين اللجان.

