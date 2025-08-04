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محافظ الوادي الجديد: انتظام عمل لجان انتخابات الشيوخ وتيسيرات شاملة للناخبين

12:58 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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    اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد (3)
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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام لجان انتخابات مجلس الشيوخ منذ بدء عملية التصويت في تمام التاسعة من صباح اليوم، بجميع المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة، وذلك خلال متابعته انتظام فتح اللجان الانتخابية من داخل مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء مركز العمليات، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية؛ لتوفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الناخبين من أداء واجبهم بسهولة ويسر.

وشدد المحافظ على التنسيق بين كافة غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات، مؤكدًا توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، من مصادر كهرباء بديلة، وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ووسائل انتقال للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالمناطق النائية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد 194 ألفًا و350 ناخبًا وناخبة، موزعين على 60 لجنة فرعية داخل 60 مركزًا انتخابيًا، بإشراف لجنة رئيسية واحدة تغطي جميع مراكز المحافظة الخمسة.

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محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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