محافظ المنوفية: انتظام فتح جميع لجان انتخابات الشيوخ في يومها الأول

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، صباح اليوم الإثنين، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة في المواعيد المحددة، والتي ستستمر علي مدار يومين بدءً من اليوم وحتى غدًا الثلاثاء الموافق 5 أغسطس الجاري.

إذ ترأس محافظ المنوفية اجتماع الغرفة المركزية لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، وأجرى المحافظ اتصالا مباشراً برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للاطمئنان على الحالة العامة وفتح جميع اللجان الانتخابية وبدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي، موجهًا بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لإزالة أية معوقات فورًا من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي الكامل.

وتستقبل اللجان الانتخابية 2 مليون و947 ألفًا و608 ناخبين على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم في 469 لجنة فرعية لجنة فرعية بإجمالي 12 مركزًا انتخابيًا و455 مقرًا انتخابيًا، وقد انتهت من كافة الاستعدادات والتجهيزات النهائية بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار متابعة ورصد غرفة العمليات المركزية للمشهد الانتخابي والوقوف على الحالة العامة للجان وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفوري معها حفاظًا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.