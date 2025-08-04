محافظ بني سويف يراقب سير انتخابات الشيوخ من غرفة عمليات المحافظة

بني سويف - حمدي سليمان:

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بدء أعمال فتح اللجان داخل المقرات الانتخابية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط إجراءات تأمين مشددة بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وتحت الإشراف القضائي.

واطمأن المحافظ خلال تواجده بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، على سير عملية التصويت في أول أيام الانتخابات داخل لجان ومقار الاقتراع بمحافظة بني سويف، التي تضم 371 لجنة فرعية داخل 368 مقرًا انتخابيًا، تستقبل أكثر من 2 مليون و80 ألف ناخب وناخبة. وقد تابع المحافظ توافد الناخبين والإقبال المكثف على عدد من اللجان في قرى ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على استمرار التواصل والتنسيق بين مركز السيطرة وغرفة العمليات الرئيسية المنعقدة على مدار يومي الانتخابات، بالإضافة إلى الغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات وشركات المرافق، لمتابعة الموقف أولاً بأول، وتذليل أية معوقات قد تطرأ، والتأكد من سرعة التعامل الفعال مع الطوارئ، وتوفير الاحتياجات المستجدة، ورصد الوضع في محيط اللجان وداخلها، وإعداد تقارير لحظية بكل المستجدات.