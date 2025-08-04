إعلان

محافظ بني سويف يراقب سير انتخابات الشيوخ من غرفة عمليات المحافظة

12:31 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ بني سويف يراقب سير انتخابات الشيوخ من غرفة عمليات المحافظة (2)
  • عرض 4 صورة
    محافظ بني سويف يراقب سير انتخابات الشيوخ من غرفة عمليات المحافظة (3)
  • عرض 4 صورة
    محافظ بني سويف يراقب سير انتخابات الشيوخ من غرفة عمليات المحافظة (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف - حمدي سليمان:

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بدء أعمال فتح اللجان داخل المقرات الانتخابية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط إجراءات تأمين مشددة بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وتحت الإشراف القضائي.

واطمأن المحافظ خلال تواجده بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، على سير عملية التصويت في أول أيام الانتخابات داخل لجان ومقار الاقتراع بمحافظة بني سويف، التي تضم 371 لجنة فرعية داخل 368 مقرًا انتخابيًا، تستقبل أكثر من 2 مليون و80 ألف ناخب وناخبة. وقد تابع المحافظ توافد الناخبين والإقبال المكثف على عدد من اللجان في قرى ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على استمرار التواصل والتنسيق بين مركز السيطرة وغرفة العمليات الرئيسية المنعقدة على مدار يومي الانتخابات، بالإضافة إلى الغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات وشركات المرافق، لمتابعة الموقف أولاً بأول، وتذليل أية معوقات قد تطرأ، والتأكد من سرعة التعامل الفعال مع الطوارئ، وتوفير الاحتياجات المستجدة، ورصد الوضع في محيط اللجان وداخلها، وإعداد تقارير لحظية بكل المستجدات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم
تراجع كبير في سعر الدولار تراجع كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه
"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
طقس الساعات المقبلة.. صور أقمار صناعية تكشف خريطة السحب
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)
إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك