وزير الزراعة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أدلى الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الرمل الثانوية للبنات بمحافظة الإسكندرية.

وأكد فاروق في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي قام به مجلس الشيوخ خلال دورته السابقة في مناقشة القضايا الوطنية، وعلى رأسها ملفات الزراعة والأمن الغذائي.

وأضاف أن المجلس الجديد سيواصل هذا الدور لدعم السياسات الوطنية ومناقشة القضايا ذات الأولوية. وشدد على أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لكل مواطن، داعيًا الجميع إلى أداء هذا الواجب لتعزيز النظام الديمقراطي وترسيخ سلطة تشريعية تعبّر عن إرادة الشعب وتسهم في تحقيق المصلحة العامة.

ووجّه الوزير دعوة خاصة إلى المزارعين في مختلف المحافظات للمشاركة بكثافة في الانتخابات، مؤكدًا أن صوتهم يمثل قوة حقيقية للتعبير عن تطلعاتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، بما يضمن تبني قضاياهم والتعاون مع السلطة التنفيذية لإيجاد حلول فعالة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على ثقته في وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار من يستحقون التمثيل في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، مشيدًا بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم مسيرة التنمية والاستقرار.

يُذكر أن لجان محافظة الإسكندرية فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى، وشهدت المقرات توافد أعداد كبيرة من المواطنين فور بدء التصويت.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الإسكندرية 4 ملايين و444 ألف ناخب، موزعين على لجنة عامة واحدة و320 لجنة فرعية، إلى جانب 286 مركزًا ومقرًا انتخابيًا تغطي 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب.