إعلان

نائب المستشار الألماني محذرا ترامب: لن نسمح بأن يتم ترهيبنا

كتب : مصراوي

06:18 م 18/01/2026

لارس كلينجبايل وزير المالية ونائب المستشار الألمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دادن (ألمانيا) - (د ب أ)

أعرب لارس كلينجبايل نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن اعتقاده بأنه لا يجوز لألمانيا أن تسمح لسياسة الولايات المتحدة بخصوص جزيرة جرينلاند أن ترهبها.

يُذْكَر أن كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الألماني هو رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريك الاتحاد المسيحي في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وخلال فعالية استقبال العام الجديد التي أقامها فرع الحزب في ولاية راينلاند-بفالتس، قال كلينجبايل في مدينة دادن: "لا ينبغي أن ندع أنفسنا عرضة للابتزاز من خلال ما يحدث حاليا".

وأضاف كلينجبايل أن من غير الممكن السير في الطريق الذي يسلكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال: "لن نسمح بأن يتم ترهيبنا، لا بالرسوم الجمركية، ولا بالكلمات، ولا بالتهديدات. يجب أن نكون واضحين، وغير منفعلين".

وجاءت تصريحاته بعد يوم من إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية على الدول التي أرسلت جنودًا في مهمة استطلاع لمناورة مشتركة في جزيرة جرينلاند؛ وهي ثماني دول أوروبية من بينها ألمانيا.

ولفت كلينجبايل إلى أنه يتفق بشدة مع المستشار الألماني في هذه القضية، وقال: "هناك تنسيق وثيق داخل الحكومة الفيدرالية. نحن نتشاور حاليًا بشكل مكثف مع الشركاء الأوروبيين، وسيكون هناك رد أوروبي على هذا التهديد والإعلان الذي صدر أمس"، وأردف أن ما يحدث وصل إلى أقصى حد للاحتمال.

وكان ترامب أعلن مساء أمس السبت عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على جميع السلع الواردة من ألمانيا، إضافة إلى الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، اعتبارًا من أول فبراير المقبل، على أن يتم رفع هذه النسبة إلى 25 بالمئة بدءًا من أول يونيو المقبل، وكتب على منصته "تروث سوشيال" أن هذه الرسوم المتدرجة ستظل سارية إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن "الشراء الكامل والشامل لجرينلاند".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لارس كلينجبايل المستشار الألماني ترامب الدنمارك ألمانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص| موعد ومكان عزاء شقيق الفنانة شيرين
زووم

خاص| موعد ومكان عزاء شقيق الفنانة شيرين
"انخزق فستاني".. حيلة ذكية من نادين نجيم للتهرب من الكاميرات- فيديو
زووم

"انخزق فستاني".. حيلة ذكية من نادين نجيم للتهرب من الكاميرات- فيديو
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
"مشمشية وقراصيا ولوز".. أسعار ياميش رمضان هذا العام بالأسواق
اقتصاد

"مشمشية وقراصيا ولوز".. أسعار ياميش رمضان هذا العام بالأسواق
أناقة وجمال.. نجمات ظهرن بفساتين لامعة في حفل Joy Awards
الموضة

أناقة وجمال.. نجمات ظهرن بفساتين لامعة في حفل Joy Awards

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا