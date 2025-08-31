فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ شابًا من جلطة خطيرة في الصمام الأورطي

أسيوط - محمود عجمي:

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى القلب التابع لجامعة أسيوط من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، وصل إلى المستشفى وهو يعاني من حالة صحية حرجة، تضمنت فقدانًا جزئيًا للوعي وارتفاعًا شديدًا في درجة الحرارة.

وجاء هذا الإنجاز الطبي بدعم من الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى جانب إشراف مباشر من الدكتور محمد عياد، رئيس قسم جراحة القلب والصدر ومدير المستشفى.

وبحسب البيان الصادر عن المستشفى، فقد كشفت الفحوصات الأولية التي أجريت للمريض عن إصابته بعدوى شديدة، بالإضافة إلى وجود جلطة كبيرة في الصمام الأورطي، ما أدى إلى عرقلة تدفق الدم من القلب إلى باقي أعضاء الجسم، مما شكل تهديدًا مباشرًا لحياته.

وفي استجابة عاجلة، قرر الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد فاروق عبد الحافظ، مدرس واستشاري جراحات القلب والصدر، إجراء تدخل جراحي طارئ لإنقاذ المريض، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، من بينهم الدكتور محمد عبد العال، والطبيب محمد عماد الدين كامل، والطبيب يحيى العسال، والطبيب عمرو ممدوح، والطبيب محمد مصطفى، والطبيب إسلام عبد الفتاح، إلى جانب فريق التخدير تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبد الغفار، رئيس قسم التخدير، وبمشاركة الدكتور هيثم محمد والطبيبة رباب سامي، ومن هيئة التمريض الأستاذ خالد مصطفى.

وخلال ساعة واحدة فقط من وصوله، تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات، حيث خضع لجراحة دقيقة استغرقت نحو 6 ساعات، أعقبها نقله إلى وحدة العناية المركزة بقسم جراحة القلب والصدر، حيث تلقى رعاية طبية مكثفة أسهمت في استقرار حالته الصحية. وغادر المريض المستشفى بعد أسبوع من إجراء الجراحة، وهو في حالة صحية جيدة.