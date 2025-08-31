كتب - مختار صالح:

أطلق وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ياسر عمارة، اليوم الأحد، مبادرة "الأتوبيس الطائر"، في خطوة غير تقليدية لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد بجميع مدارس المحافظة.

وجاءت المبادرة تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط، الدكتور أيمن الشهابي، للتأكد من جاهزية المدارس ورصد أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فورًا، لضمان انطلاقة سلسة وآمنة للطلاب والمعلمين.

ويترأس فريق "الأتوبيس الطائر" إيهاب النشرتي، وكيل المديرية، ويضم مجموعة متكاملة من موجهي عموم المواد الدراسية ومسؤولي المراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)، بالإضافة إلى ممثلين عن التعليم المجتمعي ورياض الأطفال والتربية الخاصة وإدارة التجريبيات، فضلاً عن فرق المتابعة الميدانية والأمن والتوجيه المالي والإداري والشئون القانونية، لضمان تغطية شاملة لكل المدارس.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم الفوري لأي مدرسة تواجه تحديات، ومتابعة تجهيز الفصول والمرافق، والتأكد من جاهزية الكوادر التعليمية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.