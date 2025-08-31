إعلان

بالصور- معرض لتوزيع الزي المدرسي على أبناء الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

01:13 م الأحد 31 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    معرض لتوزيع الزي المدرسي على أبناء الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف (3)
  • عرض 10 صورة
    معرض لتوزيع الزي المدرسي على أبناء الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف (5)
  • عرض 10 صورة
    معرض لتوزيع الزي المدرسي على أبناء الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف (6)
  • عرض 10 صورة
    معرض لتوزيع الزي المدرسي على أبناء الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف (7)
  • عرض 10 صورة
    معرض لتوزيع الزي المدرسي على أبناء الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف (8)
  • عرض 10 صورة
    معرض لتوزيع الزي المدرسي على أبناء الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف (4)
  • عرض 10 صورة
    معرض لتوزيع الزي المدرسي على أبناء الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف (10)
  • عرض 10 صورة
    معرض لتوزيع الزي المدرسي على أبناء الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف (2)
  • عرض 10 صورة
    معرض لتوزيع الزي المدرسي على أبناء الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف (9)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات المعرض السنوي لتوزيع الزي والمستلزمات المدرسية على أبناء 15 ألف أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، والذي تنظمه مؤسسة نهضة بني سويف الخيرية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.

وخلال جولته داخل المعرض المقام بقاعة نادي المعلمين، تفقد المحافظ أقسام المعرض التي ضمت تشكيلات متنوعة من الزي المدرسي بجميع المقاسات، إضافة إلى الأحذية والمستلزمات الدراسية، بما يمنح الأطفال حرية الاختيار وفق أذواقهم، مؤكدا أن هذه المبادرة تجسد معاني التكافل الاجتماعي وتبرز دور الشراكة المجتمعية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة، إلى أن المعرض يستهدف هذا العام توزيع الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية مجاناً لأبناء 15 ألف أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، بعد دراسة دقيقة للحالات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتاً إلى أن المؤسسة ستتكفل أيضاً بسداد المصروفات الدراسية لتلك الأسر بعد انتهاء المعرض، الذي يستمر لمدة 3 أسابيع، ضمن خطة شاملة تشمل الدعم الاجتماعي والصحي وتحسين مستوى الخدمات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد هاني غنيم المستلزمات المدرسية محافظة بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إغلاق أبوابها بعد إزالة الحواجز الأمنية
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية