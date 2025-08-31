بني سويف- حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات المعرض السنوي لتوزيع الزي والمستلزمات المدرسية على أبناء 15 ألف أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، والذي تنظمه مؤسسة نهضة بني سويف الخيرية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.

وخلال جولته داخل المعرض المقام بقاعة نادي المعلمين، تفقد المحافظ أقسام المعرض التي ضمت تشكيلات متنوعة من الزي المدرسي بجميع المقاسات، إضافة إلى الأحذية والمستلزمات الدراسية، بما يمنح الأطفال حرية الاختيار وفق أذواقهم، مؤكدا أن هذه المبادرة تجسد معاني التكافل الاجتماعي وتبرز دور الشراكة المجتمعية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة، إلى أن المعرض يستهدف هذا العام توزيع الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية مجاناً لأبناء 15 ألف أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، بعد دراسة دقيقة للحالات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتاً إلى أن المؤسسة ستتكفل أيضاً بسداد المصروفات الدراسية لتلك الأسر بعد انتهاء المعرض، الذي يستمر لمدة 3 أسابيع، ضمن خطة شاملة تشمل الدعم الاجتماعي والصحي وتحسين مستوى الخدمات.