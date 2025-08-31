الدقهليةـ رامي محمود:

فاجأ اللواء طارق مرزوق, محافظ الدقهلية، محطة تعبئة الغاز بقلابشو لتعبئة اسطوانات البوتاجاز، للوقوف على أوزان اسطوانات الغاز المعبأة بالمحطة، والوقوف على الطبيعة على وزن أسطوانات البوتاجاز ومعايرتها والتأكد من مدى مطابقتها للأوزان المحددة، وعدم التلاعب فيها.

وفور وصول محافظ الدقهلية للمحطة، قام بنفسه بمراجعة أوزان الاسطوانات التي تم تعبئتها بالفعل وتم اختيارها بشكل عشوائي، كما تمت مراجعة الاسطوانات التي يتم تعبئتها وقراءتها في محطة التعبئة، وتأكد المحافظ بنفسه من أوزان الاسطوانات المعبأة قبل خروجها من المحطة، التي تبين مطابقتها للمعايير والأوزان المحددة.

وكلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على محطات تعبئة الغاز ومستودعات البيع، لضمان التأكد من وصول الحصص المقررة والمدعمة من قبل وزارة التموين للمواطنين، وبالأوزان المحددة قانونا لمستحقيها، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتلاعبين في قوت المواطنين.