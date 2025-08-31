ذهب الصحراء الأورجانيك.. فرحة موسم حصاد البلح البارحي في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

وسط الصحراء وفي قلب وادي "تال" التابع لمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، تحولت المزارع التابعة لجهاز التعمير إلى واحة خضراء مليئة بأشجار النخيل، حيث عمّت الفرحة بين الأهالي مع انطلاق موسم جني البلح البارحي، أحد أجود وأغلى أنواع البلح في مصر والوطن العربي.

العميد شريف عبد المنعم، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، قال إن جني المحصول بدأ بالفعل بمزرعة وادي تال، وهي إحدى المزارع النموذجية التي أنشأها جهاز التعمير لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل لأهالي الوديان، مشيرًا إلى أن "هناك حصة مجانية من المحاصيل يتم تخصيصها لقاطني الوديان تنفيذًا لتوجيهات اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء".

وأضاف أن المزرعة أُقيمت على مساحة 37 فدانًا، تضم 21 فدانًا من أشجار الزيتون، و558 شجرة نخيل برحي، و138 شجرة من أصناف المجدول والبلدي، بإجمالي 696 نخلة، إلى جانب مزرعة أغنام، ومزرعة سمكية، و20 صوبة زراعية. وأكد أن إنتاجية البلح البارحي هذا العام "عالية جدًا"، ويتم بيع جزء من المحصول بالمنافذ التابعة للتعمير بأسعار أقل من السوق بنحو 20 جنيهًا للكيلو لتخفيف العبء عن المواطنين، بينما يُخصص الفائض للتصدير باعتباره من المحاصيل الأورجانيك ذات الجودة العالية.

وأوضح عبد المنعم أن إجمالي المساحة المزروعة بنخيل البلح البارحي في المزارع النموذجية بجنوب سيناء يصل إلى 65 فدانًا موزعة على 13 مزرعة، بواقع 5 أفدنة في كل مزرعة، مشيرًا إلى أن التوسع في زراعة هذا النوع أصبح خيارًا استراتيجيًا نظرًا لعائده الاقتصادي المرتفع.

من جانبه، قال محمد عبد الحميد، مهندس بمنطقة التعمير، إن أهالي جنوب سيناء ينتظرون موسم البلح البارحي كل عام، لاسيما أنه يباع بأسعار مخفضة داخل منافذ التعمير، ويحرص الكثيرون على تخزينه لاحتفاظه بقيمته الغذائية العالية، وأضاف: "بدأنا جني البلح الرطب، ويليه جني البلح الأصفر بلونه الكهرماني المميز، ولكل منهما سعره الخاص، لكن في النهاية يظل البلح البارحي محبوب الأهالي والأكثر طلبًا".

وأشار المهندس إلى أن الشجرة الواحدة تنتج ما بين 120 إلى 150 كيلو من البلح حسب عمرها والعناية بها، فضلًا عن القيمة الاقتصادية للفسائل الجديدة التي تنتجها، حيث وصل سعر الفسيلة الواحدة إلى نحو 4 آلاف جنيه، وهو ما يدفع المزارعين إلى التوسع في زراعة هذا النوع من النخيل.