إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "أسيوط- الوادي الجديد"



الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أصيب 4 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر وقوع حادث مروري بطريق "أسيوط- الخارجة" نطاق مركز الخارجة بالوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " أسيوط- الخارجة" بمنطقة الكيلو 50 من الطريق اتجاه الخارجة، أسفر عن إصابة كلا من: "محمود فتحي محمد"، 36 عامًا، "محمد سيد عبد الفتاح"، 21 عامًا، "علي رمضان كامل حسن"، 62 عامًا، "سلطان جمال عيسى"، 40 عامًا.

تم نقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.