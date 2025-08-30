إعلان

حريق يلتهم مصنع ملابس في كفر الشيخ -صور

11:43 م السبت 30 أغسطس 2025
كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة كفر الشيخ، اليوم السبت، نشوب حريق بمصنع ملابس جاهزه بعمارات قضاة الدولة بمنطقة الـ 47 دون معرفة أسباب نشوب الحريق.

تلقت غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بمصنع ملابس جاهزه بعمارات قضاة الدولة بمنطقة 47 مركز ومدينة كفر الشيخ.

انتقلت 5 سيارات من الدفاع المدني إلى موقع الحادث لإخماد الحريق، وسيارة إسعاف، ومأمور قسم أول كفر الشيخ، ومسئولين بشركتي الكهرباء والغاز.

ووفق البلاغ الوارد إلى غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام محافظة كفر الشيخ أصيب شخص باختناق نتيجة الحريق وجرى نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

ووجه اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالتحرك الفوري لموقع الحريق فيما جاري التعامل مع الحريق بواسطة رجال الدفاع المدني، وجرى السيطرة على حوالي 80 % من الحريق بينما جاري استكمال الاخماد.

حريق مصنع ملابس كفر الشيخ الحماية المدنية
