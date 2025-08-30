تخفيض إيجار أراضي المباني ودراسة إنشاء محطة طاقة شمسية بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، لقاءً جماهيريًا بمركز الفرافرة في مستهل جولته التفقدية للمركز، حيث شهد اللقاء حضوراً واسعاً من المواطنين والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وجرى تنظيم اللقاء بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الفرافرة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية بشؤون المركز.

استعرض المحافظ خلال اللقاء المطالب المطروحة من قبل المواطنين، ووجّه بعدد من التوجيهات المهمة التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في المركز.

وجاء في مقدمة هذه التوجيهات تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المباني المخصصة لأهالي قرى قوشنا، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع منح مزايا إضافية للمستحقين الجادين في السداد لضمان الاستفادة القصوى من هذه المبادرة.

وأعلن المحافظ دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميجا وات لتخفيف الأحمال الكهربائية وضمان استقرار التغذية الكهربائية للمركز. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة المصرية نحو الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، خاصة في المناطق الصحراوية التي تتمتع بإمكانيات هائلة في هذا المجال.

آليات حل النزاعات المجتمعية

ومن جانب آخر، وجّه المحافظ بتشكيل لجنة عرفية مجتمعية تضم مختلف الأطياف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لفض المنازعات وحل الخلافات بين الأهالي بروح التآخي والتعاون.

كما أكد الزملوط على ضرورة توفير الدعم اللازم للمساجد، والعمل على تزويدها بالتجهيزات اللازمة من خلال التكامل بين الجهود الرسمية ومشاركات الأهالي الذاتية.

وشدد على أهمية دعم مشروعات الشباب الجاد والأفكار الرائدة، عبر تيسير الإجراءات اللازمة لتبني المبادرات الهادفة وتوفير فرص عمل حقيقية تخدم المجتمع وتساهم في النهوض بالمستوى الاقتصادي للمنطقة.

وأعلن المحافظ دراسة توفير قطع سكنية جديدة خارج الكتلة العمرانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع وضع ضوابط واضحة تضمن أولوية الاستحقاق للحالات الجادة والمستحقة فعلاً.

كما وجّه بالتنسيق مع مديرية الطرق لتنفيذ مطبات صناعية في الطرق المؤدية إلى المدارس، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب وضمان وصولهم الآمن إلى مقاعد الدراسة.