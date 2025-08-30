وزيرة التنمية المحلية: رفع 675 ألف طن تراكمات مخلفات بالقليوبية (صور)

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:



تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم السبت، أعمال الانتهاء من رفع 675 ألف طن من المخلفات التاريخية التي تراكمت على مدى سنوات أسفل تقاطع محور الفريق العصار مع الطريق الدائري، على مساحة 10 أفدنة.

وأشادت الوزيرة بالجهود المشتركة بين محافظة القليوبية والهيئة العربية للتصنيع والوحدة التنفيذية لمنظومة المخلفات الصلبة بالوزارة.



وأسفرت الجهود عن إزالة هذه التراكمات بالكامل، مؤكدة حرص الحكومة على منع عودة المخلفات مرة أخرى، مع استغلال الأرض المُطهرة في مشروعات خدمية وتنموية لصالح أبناء المحافظة.

وأضافت أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بجميع المحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف التخلص من التراكمات التاريخية وتحسين مستوى النظافة العامة، بما ينعكس إيجابيًا على البيئة وصحة المواطنين.

وأكد المحافظ، أيمن عطية، أن إزالة هذه الكميات الضخمة تمثل نقلة نوعية في تحسين البيئة ومكافحة مصادر التلوث، مشيرًا إلى أن الأرض التي جرى تطهيرها ستُستغل في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ضمن خطة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة.

وجرت الجولة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور إيهاب حسن سكرتير عام المحافظة، والدكتور زغلول عبد المنعم مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، إلى جانب قيادات الوزارة وأعضاء مجلس النواب.





