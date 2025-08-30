إعلان

ضبط 4 أطنان ونصف أسماك وسردين فاسدة في كفر الشيخ (صور)

03:10 م السبت 30 أغسطس 2025
كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم السبت، ضبط 4 أطنان ونصف من الأسماك والسردين الفاسد غير الصالح للاستهلاك الآدمي، داخل نطاق مركز مطوبس، قبل استخدامها في تصنيع الفسيخ.

وقال الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة: "إن معلومات وردت لإدارة تموين مطوبس عن وجود كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة يتم تجهيزها للتصنيع".

وشُكلت حملة مشتركة برئاسة وكيل الوزارة وبمشاركة اللواء حاتم الهيضبي رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمقدم أحمد بسيوني سالم رئيس مباحث التموين، والدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إلى جانب ممثلين عن الصحة والطب البيطري والوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان و150 كيلو أسماك "سيلفر"، وطن ونصف أسماك وسردين فاسدة معدة للتصنيع، حيث جرى تحرير محاضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تصنيع الفسيخ اسماك فاسدة عادل الهابط وزارة التموين
