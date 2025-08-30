محافظ المنوفية يفتتح مشروعات تعليمية وصحية بجامعة السادات (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:



افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بالجامعة بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه، وذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.



شملت الافتتاحات: مبنى القاعات الدراسية بمساحة 8800 متر مربع يضم 8 مدرجات و18 قاعة تدريس و4 معامل اختبارات إلكترونية، وكلية الطب البشري بتكلفة 230 مليون جنيه تضم معامل وقاعات تدريس ومكتبة علمية، إضافة إلى مبنى كلية التمريض، ومبنى كلية العلوم بتكلفة 40 مليون جنيه.



وجرى افتتاح الموقع العام لمقر الجامعة الجديد، ومركز تعلم اللغات الأجنبية وفقًا لمعايير الاعتماد الدولية، ومركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة.



وتفقد الوزير والمحافظ الأعمال الجارية بكليات الصيدلة والتجارة والتربية، وزاروا مستشفى جراحات اليوم الواحد الجامعي بالمنطقة 11 بطاقة 60 سريرًا، منها 12 للعناية المركزة، إلى جانب مركز للأشعة ومعامل وعيادات خارجية، وكذلك تفقد مركز التطوير المهني ومبادرة "كن مستعدًا".