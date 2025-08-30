إعلان

زيارة ليلية تهز مستشفى مغاغة.. خصومات وتحقيقات بأوامر وكيل الصحة (صور)

02:54 م السبت 30 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خصومات وتحقيقات بأوامر وكيل الصحة
  • عرض 4 صورة
    خصومات وتحقيقات بأوامر وكيل الصحة
  • عرض 4 صورة
    خصومات وتحقيقات بأوامر وكيل الصحة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:


أجرى الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، زيارة مفاجئة إلى مستشفى مغاغة العام في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، للوقوف على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

تفقد وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والحضانات والرعاية المركزة، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجّه بزيادة عدد مخارج الأكسجين في غرف الملاحظة والإنعاش القلبي الرئوي. كما شدد على تواجد المدير المناوب بشكل دائم.

وخلال الجولة، رصد غياب بعض العاملين، فقرر تحويلهم للتحقيق الفوري، إلى جانب توجيه خصومات من تقييم التمريض ببعض الأقسام لعدم الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى.

وأكد عمر على ضرورة الالتزام الصارم بسياسات وصف المضادات الحيوية، وسرعة صيانة الأجهزة المعطلة وخاصة أجهزة التنفس الصناعي، فضلًا عن الإسراع في إنهاء إجراءات التعاقد مع أطباء في التخصصات التي تعاني من عجز.

واختتم وكيل الوزارة الجولة بلقاء عدد من المواطنين والاستماع إلى شكاواهم، مشددًا على أن هذه الزيارات المفاجئة ستتواصل لمحاسبة المقصرين وضمان تقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا مستشفى مغاغة وزارة الصحة بالمنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر