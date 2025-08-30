زيارة ليلية تهز مستشفى مغاغة.. خصومات وتحقيقات بأوامر وكيل الصحة (صور)

المنيا - جمال محمد:



أجرى الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، زيارة مفاجئة إلى مستشفى مغاغة العام في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، للوقوف على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

تفقد وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والحضانات والرعاية المركزة، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجّه بزيادة عدد مخارج الأكسجين في غرف الملاحظة والإنعاش القلبي الرئوي. كما شدد على تواجد المدير المناوب بشكل دائم.

وخلال الجولة، رصد غياب بعض العاملين، فقرر تحويلهم للتحقيق الفوري، إلى جانب توجيه خصومات من تقييم التمريض ببعض الأقسام لعدم الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى.

وأكد عمر على ضرورة الالتزام الصارم بسياسات وصف المضادات الحيوية، وسرعة صيانة الأجهزة المعطلة وخاصة أجهزة التنفس الصناعي، فضلًا عن الإسراع في إنهاء إجراءات التعاقد مع أطباء في التخصصات التي تعاني من عجز.

واختتم وكيل الوزارة الجولة بلقاء عدد من المواطنين والاستماع إلى شكاواهم، مشددًا على أن هذه الزيارات المفاجئة ستتواصل لمحاسبة المقصرين وضمان تقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى.