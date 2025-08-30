مصرع مُسن و5 مصابين بتصادم تروسيكل وسيارة نقل بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي شخص مُسن مصرعه، اليوم السبت، وأصيب 5 آخرون بكسور وكدمات متنوعة إثر تصادم سيارة نقل محملة بالأسمنت بتروسيكل على محور سمالوط شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وتروسيكل على محور سمالوط ناحية قرية العكايشة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع حمدي مفتاح محمد، 59 سنة، وإصابة كل من: عيد سليمان أبو طلاس، 40 سنة، مريم عبد الله حمدي، 10 سنوات، أحمد عبد الجواد محمد، 35 سنة، عادل محمد مفتاح، شخص آخر، وجميعهم يقيمون بقرية دلقام التابعة لمدينة سمالوط.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.









