تحصين 183 ألف رأس ماشية بالمنوفية ضد الحمى القلاعية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية الانتهاء من تحصين 183 ألفًا و142 رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية (النوع SAT1) في 16 أغسطس الجاري.

أتى ذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة علاء فاروق والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأشار اللواء الدكتور ماجد عبد الظاهر، وكيل الوزارة للطب البيطري بالمحافظة، إلى أن فرق التحصين تواصل عملها من بيت إلى بيت لتسهيل حصول المربين على اللقاح.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الحملة تمكنت من تحصين 81 ألفًا و873 رأسًا من الماشية بنهاية الأسبوع الثاني فقط، ليصل الإجمالي حتى الآن إلى أكثر من 183 ألف رأس.

وأكدت المديرية أن الحملة تهدف إلى رفع مناعة القطعان ضد الفيروس الجديد والحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة المواطنين من مخاطر الأمراض الوبائية.