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بالصور- حريق هائل يلتهم منزلا في بني سويف

04:53 م الأحد 03 أغسطس 2025
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بني سويف- حمدي سليمان:

نشب حريق هائل في منزل بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الأحد، بسبب ماس كهربائي، دون خسائر فى الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل يمتلكه "إسماعيل.ح"، بقرية أبوصير الملق بمركز الواسطى، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ.

انتقلت سيارات ومعدات الإطفاء لموقع الحريق، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات المنزل، دون خسائر في الأرواح.

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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حريق منزل بني سويف ماس كهربائي
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