إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة على طريق 36 الحربي بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب شخصان، مساء اليوم، في حادث انقلاب سيارة بطريق 36 الحربي بعد مفارق أبو صوير اتجاه الزقازيق بمحافظة الإسماعيلية.

وكان مرفق إسعاف الإسماعيلية، تلقى بلاغًا بوقوع الحادث، فانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة:ك أحمد محمد كامل، 32 عامًا، مقيم بالقصاصين، مصاب باشتباه كسر في الذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد علي حسن، 31 عامًا، من القصاصين، مصاب بكدمة في الذراع الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والمرور التحقيقات ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.