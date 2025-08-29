إعلان

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة على طريق 36 الحربي بالإسماعيلية

10:43 م الجمعة 29 أغسطس 2025

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب شخصان، مساء اليوم، في حادث انقلاب سيارة بطريق 36 الحربي بعد مفارق أبو صوير اتجاه الزقازيق بمحافظة الإسماعيلية.

وكان مرفق إسعاف الإسماعيلية، تلقى بلاغًا بوقوع الحادث، فانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة:ك أحمد محمد كامل، 32 عامًا، مقيم بالقصاصين، مصاب باشتباه كسر في الذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد علي حسن، 31 عامًا، من القصاصين، مصاب بكدمة في الذراع الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والمرور التحقيقات ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاسماعيلية انقلاب سيارة حادث سير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة