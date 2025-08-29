صحة سوهاج تضبط 6 أطنان مخللات فاسدة و10 آلاف عبوة عصير مغشوشة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، حملات رقابية مكبرة استهدفت مخازن السلع الغذائية الأساسية بمركزي طهطا وجرجا، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية والعصائر المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية صحة المواطنين والتصدي لظاهرة الغش التجاري.

وقال الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، وتحت إشراف مباشر من الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، وبقيادة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 أطنان من المخللات مجهولة المصدر بمركز طهطا، وتبين وجود تعفن واضح بها يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط 350 كجم من الملح المغشوش ثبت من خلال تقارير معملية سابقة مخالفته للمواصفات القياسية.

كما تمكنت الحملة بمركز جرجا جنوبي المحافظة من ضبط أكثر من 10 آلاف عبوة عصائر ومشروبات متنوعة مجهولة المصدر، بإجمالي يزيد عن 2000 لتر، ثبت بالتحاليل المعملية غشها وعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وأشار "دويدار" إلى أنه تم سحب العينات اللازمة من المضبوطات لفحصها معمليًا، وتحرير محاضر رسمية وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية على مدار الفترة المقبلة في جميع مراكز المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن المديرية لن تتهاون في مواجهة أي محاولة لبيع أو تداول منتجات غذائية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المستهلكين.