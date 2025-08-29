الدقهلية - رامي محمود:

أدى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد الجوهرة بمدينة المنصورة، وحرص عقب الصلاة على لقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم.

وأكد المحافظ أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي يبذلون قصارى جهدهم لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم، مشددًا على أن التواصل المباشر مع الأهالي يعد أولوية أساسية لضمان تحسين مستوى الخدمات وتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

وعقب الصلاة، التقى المحافظ بعدد من الأهالي، حيث استمع إلى شكواهم، مؤكدًا استمرار المحافظة في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمختلف المراكز والمدن.

وتفقد المحافظ عددًا من شوارع مدينة المنصورة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة، موجّهًا بتكثيف أعمال النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري، مع منع كافة أشكال الإشغالات.

وشملت الجولة شوارع: جيهان، الترعة، كلية الآداب، مسجد الجمال، النخلة، مستشفى الصدر، عبد السلام عارف، قناة السويس، والجيش.