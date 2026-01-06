"الشباب والرياضة" تناقش مشروعات الاستثمار الرياضي بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

ناقشت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، خلال اجتماع موسع للجنة الاستثمار بالمديرية، اليوم الثلاثاء، مستجدات مشروعات الطرح الاستثماري المنفذة بنظام حق الانتفاع (BOT)، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة المتابعة المستمرة لتلك المشروعات، وتعزيز الاستغلال الأمثل لأصول الهيئات الشبابية والرياضية.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية القائمة، ومناقشة المشروعات المتوقع طرحها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب الوقوف على أسباب تعثر أو توقف بعض المشروعات، والعمل على وضع حلول عملية لتذليل المعوقات وتسريع معدلات التنفيذ.

واستمعت وكيل الوزارة إلى تقارير تفصيلية حول ما تم إنجازه في المشروعات المختلفة، مؤكدة أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة في التنفيذ، بما يتماشى مع أهداف الوزارة وخطط الدولة للتنمية المستدامة.

ووجّهت الشريف بضرورة المتابعة الدقيقة لكراسات الشروط، والتأكد من الالتزام الكامل بالبنود التعاقدية، مع تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات، وإحكام الرقابة على الهيئات الشبابية والرياضية، بما يضمن حسن إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاستثماري، وتقديم خدمات متميزة للنشء والشباب، في إطار من الشفافية وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة.

وأكدت "الشريف" أن الاستثمار الرياضي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية، وتحقيق الاستدامة المالية للهيئات، مشددة على استمرار عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ المشروعات ودفع العمل بها وفقًا لرؤية وزارة الشباب والرياضة.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن ذلك يأتي في ضوء الدعم الكامل الذي يقدمه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، لملف الاستثمار الرياضي والشبابي، وحرصه على تعظيم الموارد الذاتية للهيئات ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.