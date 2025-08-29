الأقصر – محمد محروس:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، الحصر العددي لجولة الإعادة التي جرت بين المرشحين محمد عبدالعليم الضبعاوي مرشح حزب مستقبل وطن، ومحمد محمود يس المرشح المستقل.

وأوضحت اللجنة أن إجمالي عدد من يحق لهم التصويت بالمحافظة بلغ 915863 ناخبًا وناخبة، فيما بلغ إجمالي عدد الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم 71437 ناخبًا.

وسجلت العملية الانتخابية 892 صوتًا باطلًا، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 70745 صوتًا، حصل منها المرشح محمد عبدالعليم الضبعاوي على 51183 صوتًا، في حين حصل المرشح محمد محمود يس على 19562 صوتًا.