محافظ سوهاج يفتتح "أهلًا مدرستي" بتخفيضات تصل لـ 50% (صور)

12:25 ص الجمعة 29 أغسطس 2025
سوهاج - عمار عبدالواحد:

افتتح محافظ سوهاج، اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، مساء الخميس، معرض "أهلًا مدرستي" بميدان الشبان المسلمين، لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

يقدم المعرض، الذي يُقام بالتعاون مع الغرفة التجارية، تخفيضات تصل إلى 50% على الحقائب والأحذية، و40% على الزي المدرسي، و25% على الأدوات المكتبية، بمشاركة 15 عارضًا ومصنعًا.

وأكد المحافظ أن المعرض يأتي ضمن خطة المحافظة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع بأسعار مناسبة للأسر، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح معارض مماثلة في جميع مراكز ومدن المحافظة.

