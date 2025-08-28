أهالي شارع منصور بالزقازيق يستغيثون بعد انهيار عقار المولد النبوي

الشرقية – ياسمين عزت:

استغاث عدد من أهالي شارع منصور بمدينة الزقازيق بالمسؤولين، بعد معاناتهم من عدة مشكلات على إثر حادث انهيار العقار المنكوب في شارع المولد النبوي الموازي لشارع منصور، محل سكنهم.

وأوضح الأهالي أن شارع المولد النبوي بمدينة الزقازيق شهد انهيار عقار مكون من 7 طوابق خلال الأيام الماضية، وتحديدًا في 20 أغسطس الجاري، ما أدى إلى سقوط ضحايا، توفى نحو 7 أشخاص وأصيب آخرون في الحادث الأليم.

وأشار الأهالي إلى معاناتهم من عدة مشكلات تبعت الواقعة، أبرزها انقطاع الغاز الطبيعي عن عدد من منازل شارع منصور الموازي لشارع المولد النبوي، والذي تضرر بسبب انهيار العقار، لافتين إلى أن العقار تسبب في انهيار عقار آخر وهدم واجهات عقارات مقابلة له.

وأكدت أميرة فؤاد، إحدى المتضررات وتقيم في شارع منصور، في حديث خاص لـ"مصراوي"، أنها منذ واقعة انهيار العقار تعاني بسبب انقطاع الغاز الطبيعي في مسكنها، لافتة إلى أنها سيدة سبعينية مسنة وبحاجة إلى من يساعدها، ومنذ انقطاع الغاز فهي لا تستطيع طهي الطعام أو ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وأوضحت رحاب مباشر، إحدى المتضررات، أن الأسر تتكبد مصاريف نفقات الطعام الجاهز من المطاعم بسبب انقطاع الغاز.

من جانبها، أعربت سلمى محمد رشاد، متضررة ومقيمة بذات الشارع، عن خوفها من الإقامة في الشارع محل إقامتها، خاصة أن البيوت المتضررة من العقار المنكوب انهارت جزئيًا، وبقيت أجزاء من الطوب والحديد والتكييفات معلقة في الشارع، ما قد يؤدي إلى وقوع كوارث ووفيات.

وأضافت نيفين كريم، مقيمة بالشارع، أن النباشين والعاملين في جمع الخردة يأتون ليلاً إلى المنطقة للبحث عن متعلقات السكان الضحايا تحت الأنقاض، لافتة إلى أن وجودهم خطر على أهالي الشارع والفتيات، إذ قد يدخلون البيوت للسرقة ويرهبون السكان، كما حاولوا سرقة سيارة محطمة إثر سقوط الأنقاض عليها.

وطالب الأهالي محافظ الشرقية بإعادة الأمن والحياة إلى شارعي المولد النبوي ومنصور، بفحص المنازل المنهارة جزئيًا والمهددة بالسقوط، ورفع الأنقاض لإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي، خاصة وأن العام الدراسي الجديد على الأبواب، وقد يخرج الطلاب والأهالي إلى الشارع معرضين للخطر من سقوط واجهات المنازل المهدمة.