ثلاثة مرشحين في القائمة النهائية لعمادة كلية الآداب بجامعة المنيا

المنيا-جمال محمد:

ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الخميس، جلسة لجنة اختيار عميد كلية الآداب، والتي عُقدت بمقر مجلس الجامعة لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب العميد.

وشارك في اللجنة كل من الدكتور محمد جلال حسن، والدكتور أبو بكر محيي الدين، نواب رئيس الجامعة السابقين، إلى جانب الدكتور محمد زكي السيديمي، نائب رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمود مصطفى كمال، الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب وعميدها الأسبق.

وضمّت القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الآداب كل من: الدكتور محمد فتحي محمود محمد الجلاب، والدكتور إبراهيم حسن محمد حسن أبو الخير، والدكتور صابر إسماعيل محمد بدوي.

واستعرض المرشحون خلال المقابلات برامجهم الأكاديمية والإدارية التي ركّزت على تطوير الكلية أكاديميًا وبحثيًا، وتعزيز مكانتها العلمية، وتوسيع التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية، إلى جانب مناقشة آليات رفع كفاءة العملية التعليمية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة البيئة الجامعية للطلاب.

وأكد الدكتور عصام فرحات حرص الجامعة على اختيار القيادات الأكاديمية وفق معايير الكفاءة والتميز، مشددًا على أن عملية الاختيار تتم في أجواء من الشفافية والحيادية، بهدف تعيين قيادة قادرة على دعم جهود الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحقيق رؤية الجامعة في التميز.