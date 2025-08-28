سوهاج- عمار عبدالواحد:

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، بعد أن وثقته كاميرا المركز الإعلامي لمحافظة سوهاج، ويُظهر شخصاً يرتدي جلباباً ويجلس داخل مكتب بمجمع الخدمات الزراعية بقرية البربا بمركز جرجا، ويقدم خدمات للمواطنين.

بدوره، تواصل موقع "مصراوي" مع المواطن الذي ظهر في الفيديو، والذي تبين أنه المهندس عيسى النمر، المدير السابق للجمعية الزراعية بقرية البربا، والذي خرج على المعاش عام 2022 بعد عمله بالجمعية لمدة 16 عاماً.

وأوضح النمر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن وجوده في الجمعية يأتي لسد العجز الشديد في عدد الموظفين، خاصة أن المدير الحالي للمجمع، المهندس محمد طه، منتدب للعمل في جمعية أخرى.

وكان اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، أجرى جولة مفاجئة بالقرية، ووجه بإحالة الموظف المتغيب للتحقيق، وانتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر النمر وهو يجلس بثبات أمام المحافظ ويقول له: "أنا شغال مودة".

وقدمت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" بثاً مباشراً من أمام مجمع الخدمات الزراعية بالبربا، بعنوان: ("أنا شغال مودة".. تفاصيل واقعة ضبط محافظ سوهاج مواطناً "بجلباب" مكان موظف غائب في جرجا).

