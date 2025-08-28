"انتخب واطمن".. رعاية صحية شاملة للناخبين في جولة الإعادة بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تواصلت لليوم الثاني على التوالي بمحافظة الأقصر فعاليات حملة “انتخب واطمن” للتأمين الطبي لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد انطلاق جولة الإعادة بالأمس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بضرورة التواجد الميداني المستمر وتوفير أعلى درجات التأمين الطبي في المناسبات الوطنية الهامة، وتحت رعاية محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الحملة تستهدف دعم سير العملية الانتخابية من خلال انتشار الفرق الطبية داخل ومحيط اللجان، وتقديم الخدمات الصحية والكشف الطبي للناخبين بما يضمن بيئة صحية آمنة وداعمة لمشاركتهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الفرق الطبية جرى تجهيزها بكافة المستلزمات والأدوية وتعمل على مدار اليوم لتأمين الناخبين صحيًا، لافتةً إلى أن الخطة الموضوعة تسير بكفاءة عالية وتواكب حجم المشاركة.

وأضافت الهيئة، أن حملة “انتخب واطمن” تعكس حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على مساندة جميع الفعاليات والمناسبات الوطنية بخدمات صحية متكاملة، وتجسّد التزامها الدائم بتقديم الرعاية الطبية المتقدمة في كل المواقع والظروف.