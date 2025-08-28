حريق في عمارة سكنية بقليوب وإصابة شخص

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، حريقًا هائلًا داخل طابق أرضي في عمارة سكنية، ما أسفر عن إصابة شخص تم نقله على الفور إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، تلقت إخطارًا يفيد باندلاع حريق في الطابق الأرضي لعمارة سكنية بمدينة قليوب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، حيث تبين من المعاينة الأولية والتحريات المبدئية أن النيران اشتعلت في الطابق الأرضي، مما أدى إلى إصابة شخص واحد.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الطوابق العليا والمناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق واخماده بالكامل.

وكلفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية فريق البحث الجنائي بالتحري عن أسباب الحريق وظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.