صحة الدقهلية تكرم صيادلة وحدات الكلى -صور

الدقهلية-رامي محمود:

نظمت وحدات الكلى التخصصية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، اجتماعًا موسعًا لصيادلة المستلزمات الطبية، وذلك تحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وخلال اللقاء، قام الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، بتكريم نخبة من الصيادلة المتميزين، وذلك بحضور الدكتور أحمد الموافي مدير إدارة الكلى، والدكتورة مروة العفيفي مدير الغرفة المركزية للمستلزمات الطبية.

كما شارك في الاجتماع عدد من المسئولين عن مستلزمات الكلى التخصصية ومشرفي الميكنة، من بينهم الدكتورة دينا عمر والدكتورة خديجة مصطفى، حيث جرى استعراض الجهود المبذولة لضمان توفير كافة مستلزمات الغسيل الكلوي بكفاءة وانتظام.

وأكد وكيل الوزارة أن توفير مستلزمات الغسيل الكلوي يأتي على رأس أولويات المنظومة الصحية بالدقهلية، مشددًا على متابعة التنسيق المستمر بين مسئولي المستلزمات بالمديرية والوزارة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية لمرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة.