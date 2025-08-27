المنيا تُدشن مركزًا تكنولوجيًا مطورًا لخدمة المواطنين (صور)

المنيا - جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة المنيا، بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين و847 ألف جنيه، تنفيذًا لاستراتيجية التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في مقدمة الأولويات.

وأكد المحافظ، أن افتتاح المركزين التكنولوجيين في كل من سمالوط والمنيا يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم قريبًا افتتاح مركزين جديدين في بني مزار وأبوقرقاص، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتسريع دورة تقديم الخدمة، وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيًا بسهولة ويسر.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور محمد محمود أنيس، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع المحافظ إلى شرح عن المركز المقام على مساحة 460 مترًا مربعًا، ويضم 13 شباكًا لتلقي الطلبات، ومكاتب إدارية تشمل: الشئون القانونية، الاستعلامات، الخزينة، والأرشيف، إلى جانب قاعة استقبال للمواطنين تستوعب أكثر من 250 مواطنًا يوميًا.

وأفاد أنه جرى توفير مدخل خاص ورامب لذوي الهمم لتسهيل الحركة، وتم تزويد المركز بأحدث الوسائل التكنولوجية، من بينها نظام النداء الآلي المجهز بسماعات صوتية وشاشات عرض، إلى جانب لوحات إرشادية لاستخراج المستندات، ويقدم المركز نحو 82 خدمة حكومية متنوعة، في إطار فصل طالب الخدمة عن مقدمها، بما يضمن تقديم خدمة سريعة وميسرة.