هجوم أوكراني يتسبب في حريق وأضرار بمبان سكنية في مدينة روستوف الروسية



وكالات

أعلنت السلطات الروسية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقوع هجوم بمسيرة أوكرانية تسبب في حريق وأضرار بمبان سكنية في مدينة روستوف الروسية، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وتكثّف أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة في عمق الأراضي الروسية، قائلة إنها تستهدف المواقع العسكرية واللوجستية ومواقع الطاقة لعرقلة المجهود الحربي لموسكو، وذلك ردًا على استمرار روسيا في شن ضربات على الأراضي الأوكرانية، وفقا للغد.