مشروع قانون بالكونجرس لضم جرينلاند وجعلها الولاية الأمريكية الـ51



وكالات

قدّم عضو جمهوري في الكونجرس عن ولاية فلوريدا مشروع قانون لضم جرينلاند وجعلها الولاية الأمريكية رقم 51، فيما يهدد الرئيس دونالد ترامب بالسيطرة على الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي.

في الأيام الأخيرة، أثار ترامب مخاوف إضافية لدى السلطات في الدنمارك وجرينلاند، بإعلانه الأحد أنه سيستولي على الجزيرة القطبية الشاسعة بطريقة أو بأخرى.

قال النائب راندي فاين، إن تشريعه الجديد سيسمح لترامب باتخاذ أي خطوة ضرورية لضم جرينلاند أو الاستحواذ عليها.

وسيتطلب الأمر أيضا من إدارة ترامب إرسال تقرير إلى الكونجرس يتضمن تفاصيل تغييرات في القانون الفيدرالي من شأنها أن تسمح للجزيرة القطبية الشمالية بأن تصبح ولاية أمريكية.

وأوضح فاين في بيان: "جرينلاند ليست موقعا بعيدا يمكننا تجاهله، إنها من الأصول الحيوية للأمن القومي".

وأصر ترامب على أن جرينلاند، الغنية بالمعادن الأرضية النادرة، يجب أن تصبح تحت السيطرة الأمريكية بحجة أن الإقليم مهم للأمن القومي.

ووفق ترامب، فإن روسيا أو الصين ستأخذان جرينلاند إذا لم تفعل الولايات المتحدة ذلك.

كان موقع "أكسيوس" الإخباري الأمرسكي، قد كشف، أن نائبا ديمقراطيا قدم مشروع قانون لكبح طموحات الرئيس ترامب في جزيرة جرينلاند.

وذكر موقع أكسيوس، أن أحد الديمقراطيين في مجلس النواب يُقدّم مشروع قانون من شأنه منع الرئيس ترامب من تنفيذ تهديداته بشراء جرينلاند أو الاستيلاء عليها بالقوة.

بحسب "أكسيوس"، فالنائب الديمقراطي المعني هو جيمي جوميز "ديمقراطي من كاليفورنيا" قدم مشروع قانون حماية سيادة جرينلاند، وهو مشروع قانون من 3 صفحات يهدف إلى منع استخدام الأموال الفيدرالية لتمويل طموحات ترامب في جرينلاند.

يحظر مشروع القانون استخدام الأموال لتسهيل غزو جرينلاند أو ضمّها أو شرائها أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ عليها من قِبل الحكومة الأمريكية.

كما يمنع مشروع القانون تمويل زيادة عدد القوات الأمريكية في الجزيرة أو حملات التأثير الشعبي التي تهدف إلى حشد تأييد الشعب الـ جرينلاندي لسيطرة أمريكية عليها.

صرّح رئيس وزراء جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، أنه على الرغم من الضغوط الهائلة، ستبقى الجزيرة جزءا من الدنمارك، وستواصل التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون.

أفاد نيلسن في كوبنهاجن، برفقة رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أنه: "لا تريد جرينلاند أن تكون تحت سيطرة الولايات المتحدة لا تريد جرينلاند أن تكون تابعة لها الوضع خطير للغاية".

وسيلتقي وزيرا خارجية الدنمارك وجرينلاند بوفد من البيت الأبيض برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس، في محاولة لتجنب نزاع يُهدد بحرمان الدنمارك من جزيرة تُشكل 98% من أراضي المملكة، وفقا لسكاي نيوز.