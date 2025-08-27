إعلان

بعد سنة زواج.. شاب يقتل زوجته رميا بالرصاص في قنا

02:22 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

جثة - أرشفية

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على الشاب المتهم بقتل زوجته رميًا بالرصاص، في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة سيدة بها طلق ناري في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 17 عامًا، متزوجة منذ عام وأنجبت رضيع عمره، بها إصابات طلق ناري وأن المتهم في الواقعة زوجها يبلغ من العمر 18 عامًا، تم القبض عليه والسلاح المستخدم "فرد".

تم ندب الطبيب الشرعي وفتح تحقيق عاجل وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات من قبل رجال المباحث لكشف ملابسات الجريمة كاملة.

