خصومات 18%.. معرض خيري لمستلزمات المدارس بالمنوفية- صور

المنوفية- أحمد الباهي:



توافد أهالي الباجور بمحافظة المنوفية، على معرض خيري بالشارع القديم بالمدينة يُقدم مستلزمات الدراسة بأسعار منخفضة، وذلك قبل انطلاق الدراسة خلال أيام من شهر سبتمبر المُقبل.



أحمد نجيب، مسؤول بالمعرض، أوضح لموقع مصراوي أن كل شيء في المكان جرى تجهيزه وإعداده بالجهود الذاتية، بداية من تبرع أحد المواطنين بقطعة الأرض لتكون لمعارض مخفضة طول العام وحتى الشباب والرجال والمتطوعون في بيع تلك المستلزمات، مؤكدًا أن الأسعار تقل عن نظيرتها بالمكاتب بنسبة 18% ويصل خصم حقائب الدراسة لـ 150 جنيهًا على الحقيبة الواحدة.



التقطت سيدة طرف الحديث - وهي تحمل حقيبة- لافتة إلى شرائها جميع مستلزمات الدراسة، إذ وفرت في كل منتج حوالي 50 جنيهًا، مُشيدة بالفكرة وكونها داعمة لأولياء الأمور في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وتابع "نجيب": "بنجيب كل حاجة من المصانع مباشرة عن طريق سيارات مستأجرة، ولا يتحمل المُشتري سوء 10 جنيهات إضافية على السعر الأصلي نظير النقل فقط".



وأضاف أن المعرض سيستمر حتى الخامس من شهر سبتمبر المُقبل، موفرين "الحقائب، الكراسات، الكشاكيل، الأجندات، الأقلام، الزمزميات، الكتب الخارجية، وغيرهم"، وختم حديثه: "السحب كبير جدًا لدرجة إن بدأنا المعرض بـ 1,600 حقيبة والآن لم يتبقى سوى ثلاثون واحدة تقريبًا.