مع انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، شهدت لجان الاقتراع في محافظة الإسماعيلية توافدًا ملحوظًا للمواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، في مشهد يؤكد حرصهم على المشاركة في استكمال الاستحقاق الدستوري.

توزع الناخبون في طوابير منظمة أمام اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء المحافظة، من مدينة الإسماعيلية بأحيائها الثلاثة (أول وثان وثالث)، مرورًا بمدن ومراكز التل الكبير، القنطرة شرق، القنطرة غرب، أبوصوير، والقصاصين، وعكست مشاركة الناخبين وعيًا كبيرًا بأهمية الصوت الانتخابي، وحرصًا على اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ.

من جانبه، تابع المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. أكد عصام على انتظام العملية الانتخابية في يومها الأول، مشيرًا إلى عدم رصد أي معوقات حتى الآن.

كما دعا نائب المحافظ جميع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدًا على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة التسهيلات اللازمة للناخبين، وتذليل أي عقبات قد تطرأ.

تضم محافظة الإسماعيلية 135 مركزًا انتخابيًا، موزعة على 120 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، ومركزًا ثقافيًا واحدًا، و3 مراكز شبابية. تستقبل هذه المراكز نحو 999,248 ناخبًا وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في هذه الجولة التي تستمر على مدار يومي 27 و 28 أغسطس. وتتوزع اللجان على المراكز والمدن المختلفة، حيث يضم مركز ومدينة فايد العدد الأكبر من المراكز الانتخابية بـ29 مركزًا.

يُذكر أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان سير العملية الانتخابية في يسر، وبما يتوافق مع تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.