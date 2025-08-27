تقرير ـ محمود عجمي:

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، كان يُفترض أن يكون مبهجًا، وبين زغاريد النساء وأصوات الموسيقى المرتفعة التي ملأت أرجاء قاعة المناسبات بمدينة أسيوط، لم يكن أحد من الحضور بأحد الأفراح يتوقع أن تتحول ليلة العمر إلى ليلة من الألم والذعر.

كان كل شيء يسير كما خُطط له، حتى بدأت أعراض غريبة تظهر على عدد من المدعوين؛ مغص شديد، قيء متكرر، وإسهال حاد والإسهال، خلال دقائق، تحولت القاعة من مكان احتفال إلى مشهد طارئ وحالة من الذعر بين المدعوين، حيث سقط 16 شخصًا يعانون من أعراض تسمم غذائي حاد إثر تناولهم وجبة يُشتبه في فسادها.

غرفة عمليات محافظة أسيوط تلقت البلاغ، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف إلى القاعة، لتنقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام. هناك، تلقوا الإسعافات الأولية والرعاية الطبية، وتبين أن حالتهم مستقرة بعد تدخل سريع من الطاقم الطبي.

محافظ أسيوط، اللواء الدكتور هشام أبو النصر، لم يتأخر في اتخاذ الإجراءات، فأمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مؤكدًا أن صحة المواطن خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه؛ وكلف السكرتير العام المساعد، خالد عبدالرؤوف، بزيارة المصابين والاطمئنان عليهم، برفقة وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي، الدكتور أحمد سيد موسى.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بإرسال فريق الاستجابة السريعة إلى القاعة محل الواقعة، لأخذ عينات من الأطعمة وفحص الموقع بالكامل، بالإضافة إلى تحليل عينات من القيء في المعامل المركزية لتحديد أسباب الإصابة.

لكن المفاجأة الكبرى جاءت بعد ساعات، حين أعلنت مديرية الطب البيطري بأسيوط، بقيادة الدكتور جمال سيد، عن ضبط 171 كيلو و400 جرام من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل القاعة، بالإضافة إلى منتجات منتهية الصلاحية كانت تُستخدم في إعداد الطعام.

وتم تحرير محاضر بالمخالفات، وفتح تحقيق موسع لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم وفقًا للقانون، وسط تأكيدات من الجهات المعنية على ضرورة تشديد الرقابة على قاعات المناسبات والمنشآت الغذائية، وتطبيق الاشتراطات الصحية الصارمة عند التعامل مع الأغذية ذات الأصل الحيواني، لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي أعقاب خروج المصابين من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، ناشد عدد من أهالي أسيوط الجهات المعنية بضرورة تشديد الرقابة على قاعات المناسبات، مؤكدين أن غياب الرقابة قد يحوّل لحظات الفرح إلى مآسي، وأن ما حدث يُعد جرس إنذار يستوجب التحرك السريع لضمان سلامة المواطنين في مثل هذه التجمعات.

