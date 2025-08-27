بالصور- محافظ جنوب سيناء يبحث إقامة مشروعات زراعية عضوية متكاملة

جنوب سيناء – رضا السيد:

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور حلمي أبو العيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، اليوم الأربعاء، لبحث سبل التعاون لإقامة مشروعات زراعية عضوية متكاملة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي بجنوب سيناء، وتشجيع المزارعين على تبني أساليب الزراعة الحيوية الصديقة للبيئة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق قيمة مضافة للمجتمع المحلي.

كما ناقش اللقاء خطط الجامعة للمساهمة في تطوير السياحة البيئية بالمحافظة، بما يتناسب مع مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة.

وأعرب محافظ جنوب سيناء، عن تقديره لمبادرة الجامعة الرائدة في إقامة مشروعات زراعية عضوية متكاملة، مشيدًا بدور الجامعات الخاصة في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص تعليمية متميزة لبناء كوادر قادرة على قيادة مسيرة التنمية في مصر، وذلك في إطار الجهود محافظة جنوب سيناء لتحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة المصرية.

وأكد أن جامعة هليوبوليس خصصت 5 منح دراسية جامعية مجانية سنويًا لأبناء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم وتطوير التعليم الجامعي، وإعداد جيل مؤهل علميًا في التخصصات الحديثة المرتبطة بالبيئة والتحول الأخضر الذكي.

وأوضح أن هذا التعاون مع الجامعة يتيح لطلاب جنوب سيناء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الالتحاق بكليات الجامعة، وخاصة كلية الهندسة في مجالات الطاقة الجديدة والبيئة، وكلية الزراعات البيئية، فضلًا عن تخصصات أخرى تلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن هذا التعاون جاء في إطار المشاركة المجتمعية لجامعة هليوبوليس، وإيمانها العميق بالدور الاستراتيجي لمحافظة جنوب سيناء في دعم الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الأمن القومي المصري.